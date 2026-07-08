Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins ( Antônio Gonçalves/Governo do Tocantins)\nO governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), assinou atos que tornam insubsistentes diversas exonerações publicadas nos últimos dias no Diário Oficial. A decisão garante a restauração imediata de nomeações de servidores em pastas estratégicas, com destaque para as áreas de Administração e Saúde. A medida anula dispensas efetuadas no início de julho e preserva os vínculos funcionais originais.\nDe acordo com o Diário Oficial nº 7.095, de 7 de julho de 2026, os atos contemplam nomes como Larissa Gomes de Andrade, Thomas Jefferson Marinho Lopes e Antônia Valquiria Pinto dos Santos. No caso de Larissa, o documento restaura a nomeação original de setembro de 2021. Já os atos referentes a Bruno Aires Martins Barbosa, Jhonnathan da Silva Santos e Bruna Vitória da Luz Silva também deixam de ter efeitos de exoneração, retomando-se as nomeações registradas entre janeiro e fevereiro deste ano.