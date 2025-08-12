Valderez Castelo Branco (Ulisses Holanda/Assembleia Legislativa do Tocantins)\nO governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) fez novas nomeações para pastas do Executivo Estadual. Valderez Castelo Branco assumiu a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. A mudança está no Diário Oficial desta segunda-feira (11).\nO documento também traz a nomeação de Lázaro Botelho (PP), esposo de Valderez, para exercer o cargo de secretário extraordinário de ações governamentais. O cargo era ocupado anteriormente por Valderez, que foi exonerada na mesma publicação.\nIsolamento de Bolsonaro na prisão embaralha articulação da direita para 2026\nSanção de Trump extrapola Moraes e coloca STF sob pressão inédita\nLázaro perdeu o mandato de deputado federal recentemente, depois da retotalização dos votos para os cargos proporcionais das eleições 2022. O pocesso foi realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), após notificação enviada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Quem assumiu no lugar dele foi Tiago Dimas (Pode).