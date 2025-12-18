Dando continuidade à reforma administrativa, o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) nomeou Cledson da Rocha Lima como presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Além dessa nomeação, outras duas agências também receberam novos gestores.\nCledson foi exonerado do cargo de presidente do instituto no dia 7 de dezembro após o retorno de Wanderlei. O gestor reassume a pasta a partir desta quinta-feira (18), após ato publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).\nAlírio Félix Martins Barros assumirá a presidência da Agência de Tecnologia da Informação (ATI), responsável por coordenar políticas e soluções tecnológicas no governo estadual. O gestor havia sido nomeado para o cargo por Wanderlei Barbosa em 2023.\nLula pressiona por neutralidade de MDB e PSD com ultimato sobre apoio em 2026