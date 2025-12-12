O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) escolheu novos nomes para comandar áreas de segurança e de planejamento. Foram nomeados Cláudio Thomaz Coelho de Souza como chefe do Estado Maior da Polícia Militar, e Maurício Parizotto Lourenço como secretário de Estado do Planejamento e Orçamento.\nAs mudanças passam a valer nesta sexta-feira (12), conforme publicação no Diário Oficial de quinta-feira (11). O documento também traz a exoneração de Flávio Santos Brito do cargo de chefe do Estado Maior da Polícia Militar.\nAs alterações fazem parte da reorganização administrativa feita por Wanderlei Barbosa após retornar ao governo.\nTodos os ministros da Segunda Turma do STF votam pelo retorno de Wanderlei Barbosa ao cargo\nTribunal de Justiça do Tocantins vai eleger oito novos desembargadores\nUma das primeiras ações do governador foi promover a exoneração em massa de aliados do vice-governador Laurez Moreira (PSD), deixando várias secretarias e autarquias sem gestor.