A Secretaria da Segurança Pública do Tocantins (SSP) passa a ter um novo gestor a partir desta terça-feira (2). O governador em exercício Laurez Moreira (PSD) exonerou o delegado Bruno Sousa Azevedo e nomeou o delegado Abizair Antônio Paniago para assumir a pasta.\nO ato foi publicado no Diário Oficial do Estado na noite de segunda-feira (1º).\nAbizair Paniago é delegado de carreira e ocupou cargos estratégicos no governo estadual, como subsecretário e secretário interino da Segurança Pública. Em 2016, esteve à frente da pasta de forma interina, conduzindo reuniões sobre concursos da Polícia Civil e medidas para reforçar a estrutura da segurança pública no estado.\nPolíticos e amigos lamentam morte do ex-deputado estadual José Bonifácio após acidente\nDiscussão por baliza, carro de luxo e fuga: veja o que se sabe sobre assassinato de vigia em shopping de Palmas