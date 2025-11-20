César Hanna Halum, atual secretário de Agricultura e Pecuária do Estado, foi exonerado e deixou a função que ocupava desde 5 de setembro. Ele estava no governo desde que Laurez Moreira (PSD) assumiu como governador em exercício.\nA exoneração foi a pedido e está no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (19). Na mesma edição, o Diário designa José Américo Rocha Vasconcelos, diretor de Agricultura, Agronegócio e Pecuária, para responder pela pasta interinamente, a partir desta quinta-feira (20).\nHalum foi um dos primeiros nomes do primeiro escalão que foram escolhidos pelo governador em exercício. Ao longo do mês de setembro, outros nomes foram indicados para as secretarias e autarquias no Tocantins.\nVídeo de Lula nas redes mostra inauguração da ponte que substitui balsas no Araguaia: 'Nós estamos libertando o povo'