O governador em exercício, Laurez Moreira (PSD), anunciou uma série de medidas para conter gastos da máquina pública. Entre elas está a suspensão de um contrato fimado com uma empresa de táxi aéreo para o fornecimento de um avião que era usado para viagens pelo governador afastado, Wanderlei Barbosa (Republicanos).\nLaurez assumiu o cargo no dia 3 de setembro, após uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afastar Wanderlei e a primeira-dama Karynne Sotero dos cargos públicos por 180 dias, por suspeita de corrupção. Eles são investigados na Operação Fames-19, que apura suposto esquema de compras fraudulentas de cestas básicas com dinheiro público.\nSobre a contratação da aeronave, a defesa de Wanderlei informou que o contrato celebrado com a empresa de táxi aéreo está estritamente dentro da legalidade e que "lamenta o uso político, indevido e sensacionalista do contrato por parte do vice-governador" (veja nota na íntegra no fim da reportagem).