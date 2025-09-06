O governador em exercício, Laurez Moreira (PSD) escolheu mais quatro nomes para assumirem uma secretaria e autarquias estaduais. Os atos com as nomeações estão no Diário Oficial desta sexta-feira (5).\nLaurez assumiu o governo após o afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), na quarta-feira (3) durante a Operação Fames-19. A investigação, autorizada pelo Superio Tribunal de Justiça (STJ), apura suposto esquema que tinha como objetivo comprar cestas básicas e desviar recursos durante a pandemia de Covid-19.\nVeja quem são novos os nomeados:\nHerbert Brito Barros - Presidente do Instituto de Terras do Estado do Tocantins (Itertins);\nVânio Rodrigues de Souza - secretário de Estado da Saúde;\nAntônio Trabulsi Sobrinho - Presidente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto);