O governador em exercício do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), nomeou Afrânio Vilar Freire de Carvalho como presidente da Agência de Tecnologia da Informação e Paulo Ricardo Silva Machado como presidente da Agência Tocantinense de Saneamento. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Tocantins de sexta-feira (12).\nLaurez assumiu o governo após o afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), na segunda fase da Operação Fames-19, por suspeita de envolvimento em suposto esquema que tinha como objetivo comprar cestas básicas e desviar recursos durante a pandemia de Covid-19.\nO governador em exercício também nomeou Eurípedes Fernandes Cunha como secretário executivo da Secretaria da Educação e designou Raul de Jesus Filho e Neto para responder interinamente pela Secretaria de Assuntos Institucionais. Atualmente Raul é secretário de Estado da Governadoria.