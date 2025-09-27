Paulo Sidnei Antunes é o novo presidente da Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia do Estado do Tocantins (AEM). Ele foi nomeado ao cargo pelo governador em exercício Laurez Moreira (PSD) nesta sexta-feira (26).\nA AEM é um órgão delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). O cargo era ocupado por Débora Batista Almeida Vasconcelos Miola, nomeada no dia 4 de setembro.\nApós o afastamento do governador Wanderlei Barbosa, no dia 3 de setembro de 2025, Laurez exonerou todos do primeiro escalão. Desde então, o governador em exercício tem nomeado os novos secretários.\nPerfil do presidente\nPaulo Sidnei Antunes é arquiteto, natural de Inhumas (GO). Foi eleito deputado federal na primeira legislatura do estado do Tocantins, de 1989 a 1990. Em seguida, tornou-se vice-governador na gestão de Moisés Avelino.