Um dia após exonerar todos os secretários e presidentes de autarquias, o governador em exercício Laurez Moreira (PSD) publicou novos nomes do alto escalão e designou secretários executivos e assessores para responder por pastas interinamente. As novidades estão no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (4).\nLaurez assumiu o governo após o afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), na segunda fase da Operação Fames-19, por suspeita de envolvimento em suposto esquema que tinha como objetivo comprar cestas básicas e desviar recursos durante a pandemia de Covid-19.\nVeja quem são os nomeados e designados para os cargos de alto escalão:\nCésar Hanna Halum - nomeado para a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária\nJosué pereira de Amorim - nomeado Procurador-Geral do Estado\nCleber José Borges Sobrinho (Chefe do Estado Maior) - responde pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins (CBMTO)