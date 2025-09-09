O governador em exercício, Laurez Moreira (PSD) nomeou novos titulares para secretarias e novos presidentes do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (Igeprev). As nomeações foram publicadas em uma edição extra do no Diário Oficial, na manhã desta terça-feira (9).\nLaurez assumiu o governo após o afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), na segunda fase da Operação Fames-19, por suspeita de envolvimento em suposto esquema que tinha como objetivo comprar cestas básicas e desviar recursos durante a pandemia de Covid-19.\nApós assumir o cargo, Laurez exonerou todos os secretários da gestão de Wanderlei. Na quinta-feira (4), o governador em exercício escolheu alguns substitutos e nomeou interinos para a maioria das secretarias. Na quinta-feira (4), o governador em exercício escolheu alguns substitutos e nomeou interinos para a maioria das secretarias.