O governador em exercício Laurez Moreira (PSD) nomeou três novos presidentes de autarquias e o secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh). As mudanças começam a valer a partir do dia 1º de outubro. Veja os nomes:\nDivaldo José da Costa Rezende - secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh);\nStalin Juarez Gomes Bucar - presidente da Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins);\nAdenieux Rosa Santana - presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins);\nSaulo Sardinha Milhomem - presidente da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR).\nAs nomeações foram publicadas no Diário Oficial do Estado de segunda-feira (29). Recentemente, dezenas de servidores do Ruraltins e ATR foram exonerados pelo governador.