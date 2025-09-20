O governador em exercício Laurez Moreira (PSD) nomeou Nivair Vieira Borges como procurador-geral do Estado e Eduardo dos Santos Sobrinho como secretário de Estado de Assuntos Institucionais.\nVeja mais no JA1: Governador em exercício nomeia novo procurador-geral do Estado\nAs nomeações foram publicada no Diário Oficial do Estado de sexta-feira (19). Conforme a publicação, o antigo procurador, Josué Pereira de Amorim, foi exonerado a pedido.\nA edição também traz o nome de Otoniel Andrade Costa como vice-presidente executivo da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto).\nGovernador afastado e primeira-dama percorreram equivalente a quase 4 voltas ao mundo durante mandato\nVeja como os deputados do Tocantins votaram na aprovação de urgência para projeto de anistia\nAlém das nomeações, o Diário trouxe dezenas de exonerações em diversas pastas estaduais, entre elas a Ageto, Detran, Naturatins, Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto), Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (ATR) e Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Tocantins (Ruraltins).