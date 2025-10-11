O governador em exercício Laurez Moreira (PSD) nomeou Jax James Garcia Pontes como corregedor da Procuradoria-geral do Estado. A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (10).\nJax James é formado em direito pela Universidade Federal de Uberlândia (MG), e especialista em Direito Público.\nEle também é procurador do Estado desde 2008, aprovado no segundo concurso da PGE (TO).\nGoverno Lula e relator chegam a acordo para aumento gradual da licença-paternidade\nSupremo nega pedido de governador afastado para voltar ao poder\nO novo corregedor soma outras atuações também na procuradoria como subprocurador judicial, subprocurador fiscal e tributário, e assessor especial na subprocuradoria de consultoria especial, em períodos distintos. Também foi conselheiro fiscal da Associação dos Procuradores do Estado do Tocantins (Aproeto).