O governador em exercício Laurez Moreira (PSD) nomeou Ana Carina Mendes Souto como Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social e Narubia Silva Werreria Karajá como Secretária dos Povos Originários e Tradicionais. As informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado do dia 19 de setembro de 2025.\nConforme o documento, o secretário de Planejamento e Orçamento, Ronaldo Dimas, passa a responder interinamente pela Secretaria de Meio Ambiente. Já a secretária do Trabalho, Ana Carina, responderá interinamente pela Secretaria do Turismo.\nQuem são os novos secretários?\nNarubia Werreria ocupa o cargo de secretária dos Povos Originários pela segunda vez. A indígena foi nomeada em fevereiro de 2023, pelo governador afastado Wanderlei Barbosa (Republicanos), e exonerada em junho de 2024. Até então, a secretaria estava sob a responsabilidade de Paulo Waikarñase Xerente.