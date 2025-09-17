Mais dois nomes foram anunciados para o alto escalão na gestão do governador em exercício Laurez Moreira (PSD). Ronaldo Dimas assume a partir desta quarta-feira (17) a Secretaria de Planejamento e Orçamento e Juarez Salim Moreira, a Secretário de Estado dos Esportes e Juventude.\nVeja no JA 2ª Edição: Ronaldo Dimas deve assumir a Secretaria de Planejamento e Orçamento do Tocantins\nAs nomeações saíram no Diário Oficial desta terça-feira (16). Juarez Salim Moreira é filho de Laurez Moreira.\nRonaldo Dimas era secretário de Planejamento Urbano de Palmas no governo de Eduardo Siqueira Campos (Podemos) desde janeiro de 2025. Ao longo de sua trajetória, Dimas ocupou os cargos de deputado federal, prefeito de Araguaína por dois mandatos e secretário das cidades do governador José Wilson Siqueira Campos.