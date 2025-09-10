O governador em exercício, Laurez Moreira (PSD), definiu novos gestores para assumirem secretarias no Estado. Os atos com as nomeações estão no Diário Oficial desta terça-feira (9).\nLaurez assumiu o governo após o afastamento do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), na segunda fase da Operação Fames-19, por suspeita de envolvimento em suposto esquema que tinha como objetivo comprar cestas básicas e desviar recursos durante a pandemia de Covid-19.\nEntre os nomes, Cláudio Thomaz Coelho de Souza foi designado para o cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar, e Flávio Santos Brito como Chefe do Estado Maior da Policia Militar.\nThiago Franco Santana assume como Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros, e Larissa Carlos Rosenda é a nova secretária de Estado da Secretaria da Mulher.\nGovernador em exercício suspende aluguel de avião de R$ 20 milhões: 'Nós não admitimos esse tipo de coisa'