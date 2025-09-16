O governador em exercício, Laurez Moreira (PSD), nomeou novos secretários para compor o alto escalão do Governo Estadual. Assumem os cargos Stellamaris Postal, na Secretaria de Cidadania e Justiça; Carlos Humberto Duarte de Lima e Silva, na Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços; e Odilon Coelho Lima Júnior na Secretaria de Estado de Parcerias e Investimentos.\nVeja no JA 2ª Edição: Governador em exercício anuncia ex-defensora pública-geral para assumir a Seciju\nOs nomes saíram no Dário Oficial do Estado desta segunda-feira (15). O nome de Stellamaris Postal, 1ª subdefensora pública-geral do Estado no biênio 2025/2027 foi anunciado antes da publicação, durante cerimônia de inauguração do novo Fórum da Comarca de Gurupi. Ela também ocupou o cargo de defensora pública-geral por quatro biênios entre 2007 e 2025.