O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), anunciou nesta terça-feira (17) uma proposta de alteração do Código Tributário Estadual que prevê a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para carros, caminhões e ônibus elétricos e híbridos. A medida terá validade para os anos de 2026 e 2027.\nNova superintendente assume SPU no Tocantins com foco em regularização fundiária e gestão de imóveis da União\nEduardo Siqueira Campos reorganiza prefeitura e cria novas secretarias em Palmas\nIPVA 2026: veja o calendário oficial de pagamento por final da placa\nO anúncio foi feito em vídeo publicado nas redes sociais, no qual o governador aparece acompanhado do secretário da Fazenda, Donizeth Silva, e do secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes Filho. Segundo Barbosa, o objetivo é modernizar a política de cobrança tributária e estimular o desenvolvimento econômico sustentável.