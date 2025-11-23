Governador Ronaldo Caiado (UB) (Wesley Costa / O Popular)\nO governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi internado neste sábado (23) no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, devido a uma arritmia cardíaca. O caso foi anunciado algumas horas após o governador se manifestar sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nSegundo a nota da assessoria, Caiado "recebeu atendimento e encontra-se estável, consciente e clinicamente bem, em monitorização contínua". Um novo boletim médico está previsto para ser divulgado na tarde deste domingo (23).\nA ablação cardíaca, procedimento ao qual o governador será submetido, é minimamente invasiva e possui baixos riscos. Além disso, a recuperação costuma ser rápida - normalmente, de 24 a 48 horas após a intervenção, o paciente já recebe alta. As informações são do médico cardiologista Weimer Cardoso, passadas à repórter do g1, Bárbara França.