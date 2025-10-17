Wanderlei Barbosa e Karynne Sotero durante viagem ao Maranhão (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm jatinho locado com recursos estaduais foi usado em diversas oportunidades para viagens de turismo pelo governador afastado Wanderlei Barbosa (Republicanos), juntamente com a primeira-dama, Karynne Sotero. Documentos aos quais a TV Anhanguera teve acesso com exclusividade mostram destinos e valores das viagens, pagas com dinheiro público.\nO governador e a esposa foram afastados dos cargos pelo prazo de 180 dias, por decisão do Superior tribunal de Justiça (STJ), no dia 3 de setembro. A ação ocorreu durante a segunda fase da “Operação Fames-19”, que investiga supostos desvios de recursos públicos com a compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19 no Tocantins.\nDepois de dias de férias no litoral do nordeste, em janeiro deste ano, Wanderlei e Karynne estenderam a folga para os Lençóis Maranhenses. Para voltar do Maranhão até a capital tocantinense, em 13 de janeiro, o casal e familiares usaram o jatinho locado pelo Governo do Estado. O deslocamento custou R$ 141.450,00 aos cofres públicos.