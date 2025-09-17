Desde que assumiu o comando do Poder executivo do Tocantins, há três anos e meio, o governador afastado, Wanderlei Barbosa (Republicanos), realizou nove viagens internacionais bancadas pelo Palácio Araguaia. A primeira-dama, Karynne Sotero, ex-secretária extraordinária de Participações Sociais, o acompanhou em oito viagens. A distância percorrida por eles é suficiente para dar quase quatro voltas ao redor do planeta.\nO governador e a esposa foram afastados dos cargos pelo prazo de 180 dias, por decisão do Superior tribunal de Justiça (STJ), no dia 3 de setembro. A ação ocorreu durante a segunda fase da “Operação Fames-19”, que investiga supostos desvios de recursos públicos com a compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19 no Tocantins.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Wanderlei Barbosa e a então 1ª dama percorreram 148 mil km em 3 anos