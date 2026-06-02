Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba em São Paulo (Reprodução/Google Maps)\nA Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba, organização social responsável pela gestão das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Palmas, possui certidões que atestam sua plena aptidão jurídica para contratar com o poder público, apesar de um histórico de contas julgadas irregulares. Documentos emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) em março de 2026 confirmam que a entidade não possui, no momento, impedimentos legais ou sanções vigentes que a impeçam de participar de licitações ou receber repasses de verbas públicas.\nA Certidão nº 581/2026 do órgão paulista funciona como uma espécie de "blindagem jurídica" para a entidade. Nela, o tribunal certifica que "não constam impedimentos de licitação, contratação, chamamento público ou celebração de parceria". No entanto, o mesmo documento faz uma ressalva importante: existem registros de prestações de contas julgadas irregulares associadas à entidade em processos anteriores.