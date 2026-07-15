A pesquisa Genial/Quaest referente à disputa presidencial, publicada nesta quarta-feira (15), mostra que, em cenário de segundo turno, o pré-candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem 45% das intenções de voto contra 36% do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD). Outros 15% disseram que votariam branco, nulo ou não votariam e 4% estão indecisos.\nNa rodada anterior, de junho, Lula tinha 45% contra 35% do goiano, ou seja, houve variação de um ponto dentro da margem de erro, que é de dois pontos porcentuais.\nNo cenário de disputa entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), o petista tem 45% contra 37% do parlamentar. A diferença entre os dois atualmente é de 8 pontos porcentuais. Aqueles que votariam branco, nulo ou não votariam são 14% e indecisos são 4%. Em março, os dois estavam numericamente empatados, com 41% de intenções de voto para cada.