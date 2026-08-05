Em nova pesquisa publicada nesta quarta-feira (5) sobre a disputa pela Presidência da República, a Genial/Quaest mostra que, em cenário de segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 45% das intenções de voto contra 37% do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD).\nDe acordo com a pesquisa, 14% afirmam que votariam branco, nulo ou não votariam. Já 4% estão indecisos. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais.\nNa rodada anterior, publicada em julho, Lula também tinha 45% das intenções de voto na disputa contra Caiado, que estava com 36%. O ex-governador, portanto, oscilou um ponto dentro da margem de erro. Naquela oportunidade, a intenção de branco/nulo/não vai votar era de 15% e os indecisos, 4%.\nO levantamento também mostra cenários de disputa de segundo turno entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PL), o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o empresário Renan Santos (Missão).