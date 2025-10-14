Sede da Assembleia Legislativa do Tocantins (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nDeputados estaduais destinaram, até setembro, R$ 25,7 milhões em emendas para festas e eventos agropecuários. O valor representa 10,7% do total de R$ 240 milhões que os parlamentares, juntos, podem destinar por ano. Enquanto isso, a área da saúde deve fechar 2025 recebendo o mínimo estabelecido, e a educação com menos de 1%.\nAté agora, pouco mais de R$ 44,68 milhões foram aplicados na área da saúde, 18,62% do total. Além disso, apenas R$ 1,27 milhão foram destinados à educação, 0,53% da verba.\nDos R$ 25,7 milhões em emendas destinadas por deputados estaduais, em nove meses deste ano, R$ 15,2 milhões seguiram para exposições agropecuárias e pouco mais de R$ 10,5 milhões para cavalgadas, rodeios, vaquejadas e tropeadas.\nVale ressaltar que, em novembro do ano passado, a Assembleia Legislativa aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumentou o limite das emendas individuais e estabeleceu que 25% do valor já era destinado obrigatoriamente a despesas na área da saúde. A PEC 02/2024 apenas aumentou o limite geral das emendas individuais: de 1,2% para 1,73% da receita corrente líquida do Estado.