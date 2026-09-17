Sede da Prefeitura de Tocantínia, na região central do estado (Divulgação/Prefeitura de Tocantínia)\nAs despesas com combustíveis da Prefeitura de Tocantínia, localizada a cerca de 70 km da capital, saltaram de R$ 3,6 mil para R$ 269 mil, e o aumento entrou na mira do Ministério Público do Tocantins (MPTO). O órgão abriu um procedimento preparatório para apurar possíveis irregularidades nos gastos. A portaria, assinada pela promotora de Justiça Anelise Schlickmann Mariano, consta no Diário Oficial do MPTO desta terça-feira (15).\nA investigação conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça de Miracema do Tocantins acompanha o salto expressivo registrado no primeiro quadrimestre de 2026. Os pagamentos do município destinados ao abastecimento saíram de R$ 3.674,88 em janeiro para R$ 269.835,33 em abril, variação que representa uma alta superior a 7.200% em três meses.