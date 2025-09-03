Os nomes de dez deputados estaduais aparecem na investigação do desvio de verbas que seriam usadas para a compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19 pelo Governo do Tocantins, com recursos de emendas parlamentares. A Polícia Federal pediu o afastamento dos políticos suspeitos, mas o Superior Tribunal de Justiça negou. Durante a manhã desta quarta-feira (3) os gabinetes foram alvos de buscas. O prejuízo estimado é de mais de R$ 73 milhões.\nO governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e a primeira-dama, Karine Sotero Campos, que é secretária extraordinária de Participações Sociais foram afastados dos cargos nesta quarta-feira (3). Ele afirmou, em nota, que a decisão se trata de uma "medida precipitada", e ela afirmou que vai comprovar "ausência de participação nos fatos" (veja as notas abaixo).