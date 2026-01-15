Laurez Moreira, vice-governador do Tocantins (Bruno Maia/Governo do Tocantins)\nO gabinete do vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira (PSD), teve sua estrutura administrativa transferida do Palácio Araguaia para um imóvel comercial no centro da capital. A mudança ocorre após o retorno do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) ao comando do Executivo estadual, em dezembro de 2025, e representa o deslocamento físico da vice-governadoria da sede oficial do governo.\nA nova sala fica sobre uma loja comercial, identificada pela sigla Encanel, região central da capital. Laurez confirmou a transferência e divulgou posicionamento nas redes sociais, em que classificou a decisão como surpresa e criticou a mudança, dizendo que tais ações refletem “vaidades".\nSim, o Tocantins vive à mercê de vaidades que ultrapassam os limites do rigor institucional", afirmou Laurez Moreira nas redes sociais.