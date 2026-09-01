A ascensão meteórica de Augusto Cury (Avante) em duas pesquisas nacionais divulgadas ontem, nas quais ele pontua entre 10% e 11% das intenções de votos, já cravaram nos staffs dos presidenciáveis Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) de que, em eventual 2º turno, ele será o noivo da eleição. “O bom velhinho”, conforme a Coluna publicou ontem (cravando a subida dele nas qualitativas), tem conquistado a cada dia o voto de evangélicos, donas de casa, professores (as) – em especial o voto feminino, deixando Ronaldo Caiado (PSD) para trás. Apontado como suposta 3ª via desta eleição, Cury – famoso psicanalista e escritor best-seller – já é chamado de potencial ministro da Educação pelos dois lados da polarização. Mas que não se enganem Lula e Flávio. Uma onda maior pode estar surgindo.\nPor aí...