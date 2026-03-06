Portal turístico em estrada vicinal com destino a complexo de cachoeiras anuncia início de território tocantinense, o que é contestado por Goiás (Divulgação/Instituto Mauro Borges)\nO Supremo Tribunal Federal (STF) abriu uma nova etapa na disputa territorial entre Goiás e Tocantins. O ministro Cristiano Zanin designou uma sessão de conciliação para tentar resolver, por meio de acordo, o conflito judicial que discute a definição da linha divisória entre os dois estados.\nA medida ocorre dentro da Ação Cível Originária 3.734, apresentada por Goiás, que pede a fixação precisa dos marcos territoriais. No despacho assinado na última quarta-feira (4), o relator destacou que os dois entes federativos demonstraram interesse em buscar uma solução dialogada para encerrar o litígio.\nSegundo Zanin, o uso de métodos consensuais integra o modelo de “justiça multiportas” previsto no Código de Processo Civil e permite soluções mais adequadas em conflitos complexos entre entes federativos. O ministro também ressaltou que disputas desse tipo possuem impacto social relevante, sobretudo nas regiões de fronteira.