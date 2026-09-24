A Câmara Municipal de Lajeado terá a composição alterada após o Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO) reconhecer fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024. A decisão cassou a chapa da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), anulou os votos recebidos pela legenda e determinou uma nova contagem para redistribuir as vagas no Legislativo.\nO presidente do TRE-TO, desembargador Adolfo Amaro Mendes, determinou o cumprimento imediato da decisão. A 5ª Zona Eleitoral deverá refazer os cálculos dos quocientes eleitoral e partidário para definir quais candidatos ocuparão as cadeiras da Câmara.\nA ação foi movida contra a Federação Brasil da Esperança e os candidatos Tailany Sousa Gomes, Adriano Gonçalves da Silva Ferreira, Hérico Pinto Milhomens, Léia Gomes dos Santos e José Ribamar Alves Meireles.