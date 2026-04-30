-Patrimônio público no Catoá (1.3400658)\nO uso de bem público em área privada voltou ao centro do debate após a circulação de um vídeo que mostra um fogão com identificação patrimonial em uma chácara ligada ao governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), no último fim de semana. O caso gerou questionamentos sobre possível irregularidade e levou a cobranças por esclarecimentos (veja vídeo acima).\nA legislação prevê regras específicas para utilização de bens públicos, especialmente quando há indícios de desvio de finalidade ou uso em benefício particular. Especialistas apontam que a análise depende do contexto, da autorização formal e do interesse público envolvido.\nO que o vídeo mostra?\nO vídeo divulgado nas redes sociais apresenta um fogão industrial com identificação de patrimônio público instalado em uma propriedade privada na região de Campo Alegre, no Tocantins. A presença do equipamento fora de um ambiente institucional levantou dúvidas sobre possível uso irregular de bem público.