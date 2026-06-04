O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que "o mal vai ser expulso do governo do Brasil" e que o país vive uma "guerra espiritual". A declaração foi feita na Marcha para Jesus, evento evangélico que acontece em São Paulo nesta quinta-feira (4) de Corpus Christi. "Vamos orar pelo nosso Brasil, essa guerra é espiritual. Maior resposta que podemos dar ao mal que vai ser expulso do governo do Brasil esse ano", declarou.\n"Não estou aqui como candidato, estou aqui como cristão", havia dito pouco antes. O primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) , que participa do evento neste eleitoral 2026, não marcou presença nos anos anteriores.\nMinutos antes de falar no trio, ele se esquivou de duas perguntas feitas a ele pela reportagem. A primeira: se acreditava que as tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos têm potencial para prejudicar sua candidatura. O senador se reuniu com Donald Trump dias antes do anúncio e, como vacina para essa ideia já explorada por Lula (PT), seu maior adversário, disse que pediu ao presidente americano que vete a taxação. Flávio disse que o momento não era para falar de política.