RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, afirmou neste sábado (18) que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pratica advocacia administrativa e que a esposa do magistrado recebe dinheiro "para fingir que está advogando".\nAs declarações foram feitas em evento do PL em Vitória (ES), um dia após Moraes ampliar as restrições ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar por tentativa de golpe de Estado --o magistrado proibiu o ex-mandatário de fazer contatos políticos até o fim das eleições de 2026 e de divulgar novos manifestos político-eleitorais, além de manter a suspensão de visitas de Flávio por 90 dias.\n"Por que que a esposa dele [Moraes] recebe R$ 129 milhões para fingir que está advogando? Ele faz advocacia administrativa e não responde por isso", disse o pré-candidato em sua fala em Vitória.