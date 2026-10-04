O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou, após votar no Rio de Janeiro, neste domingo (4), que pesquisas internas do partido indicam transferência de votos de outros candidatos para ele.\nTem um movimento claro de voto de revolta já nesse primeiro turno. Quem votaria em outros candidatos já está votando em Flávio Bolsonaro nesse primeiro turno", afirmou.\nFlávio atacou Lula ao citar impostos, preço de alimentos e disse que o atual presidente, se reeleito, vai perseguir a imprensa, sem detalhar o motivo da afirmação.\n"O Brasil precisa de mudança e a única forma de mudar é com Flávio Bolsonaro. Caso contrário o atual presidente da República vai indicar mais quatro ministros da Suprema Corte, a imprensa será perseguida."\nApós votar, Lula declara confiança na reeleição e diz que país escolhe entre 'democracia e barbárie'