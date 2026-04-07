O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) amarrou o apoio de parte das maiores congregações evangélicas. O senador conversou nas últimas semanas com o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, de quem havia se distanciado.\nFlávio agregou também a seu partido o deputado federal Cezinha de Madureira (SP), da Assembleia de Deus Ministério de Madureira, um dos maiores grupos pentecostais do país, além de fechar o apoio da Assembleia de Deus Ministério do Belém, denominação forte em São Paulo.\nAgora, segundo aliados, o presidenciável fará uma ofensiva para atrair outras duas igrejas: a do Evangelho Quadrangular e a Universal, do bispo Edir Macedo. Interlocutores do pré-candidato dizem estar entusiasmados com a possibilidade de agregarem à campanha essas cinco denominações.