Desde que foram reveladas as conversas entre Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o senador e presidenciável deixou de informar previamente três compromissos da sua pré-campanha.\nQuestionada a respeito da agenda do senador, sua equipe não divulgou informações sobre as viagens de Flávio a São Paulo, na última quarta-feira (20), e aos Estados Unidos, nesta segunda-feira (25).\nNa sexta-feira (22), a participação do senador na AgroBrasília, uma feira de agronegócio, foi divulgada apenas após a visita. Flávio registrou declarações feitas no evento em suas redes sociais.\nMPTO aponta aumento de 800% em contrato das UPAs de Palmas e busca provas de desvios em SP\nCrise do Master reaviva racha entre grupos de Flávio Bolsonaro e Michelle\nAvaliação do governo Lula melhora, mas ainda é negativa, diz Datafolha