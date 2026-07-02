O senador e pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem considerado o nome da ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques (Republicanos) como possível candidata a vice da chapa, diante do que aliados descrevem como falta de opções.\nSegundo relatos, Flávio afirmou a pessoas próximas que Daniella seria um bom nome para a vaga. Além disso, integrantes do PL e do Republicanos dizem que aumentou nas últimas semanas a chance de uma coligação entre os dois partidos nas eleições.\nAinda assim, a possibilidade de que Daniella seja escolhida por Flávio já tem causado incômodo no Republicanos. Daniella se filiou ao partido em abril, sem avisar a direção nacional, e ainda não conversou pessoalmente com o presidente, o deputado federal Marcos Pereira (SP).\nUm membro do Republicanos que preferiu não se identificar diz que a eventual escolha por parte de Flávio traria problemas com correligionários mais antigos. Isso porque, de forma reservada, integrantes do partido ressaltam que Daniella é recém-filiada e que a legenda não se sentiria plenamente contemplada pelo gesto.