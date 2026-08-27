O candidato do PL à Presidência, Flávio Bolsonaro, gravou um vídeo em apoio à candidatura do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (Republicanos) a deputado federal por Minas Gerais. A gravação foi publicada nas redes sociais de Cunha nesta quarta (26).\nNo vídeo, Flávio afirma que Cunha teve um papel importante na história do país e que "abriu os olhos da população brasileira e derrubou a Dilma". Também diz que Dilma Rousseff (PT) foi a pior presidente da história do Brasil.\nCunha agradece o apoio e afirma que faz campanha por Flávio em Minas Gerais e no país, apesar da decisão do Republicanos de permanecer neutro na disputa presidencial.\nComo presidente da Câmara, Cunha aceitou, em dezembro de 2015, o pedido de impeachment de Dilma. A Casa autorizou a abertura do processo em abril de 2016, e o Senado afastou definitivamente a petista da Presidência em 31 de agosto daquele ano.