BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou um vídeo nesta quinta-feira (23) em que pede desculpas a Michelle Bolsonaro e faz um apelo pelo apoio da ex-primeira-dama para sua campanha ao Planalto, após o desentendimento público entre eles.\nPrefeitura de Palmas altera estrutura da Saúde e redistribui cargos; veja o que muda\nRaio-X do eleitorado tocantinense: veja quem pode votar nas eleições de 2026\nCassação da chapa eleita muda comando dos poderes em Goiatins; veja quem assumiu\n"Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai. Também faço pedido aqui à nossa militância para a gente olhar para frente nesse momento. Vamos focar no objetivo principal que é resgatar o nosso Brasil, como já disse Jair Bolsonaro em outras oportunidades", disse Flávio em vídeo publicado nas redes sociais.