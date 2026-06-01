RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, rechaçou nesta segunda-feira (1°) ligação entre a operação da Polícia Civil de São Paulo na sede da produtora Go UP Entertainment e o filme "Dark Horse", sobre Jair Bolsonaro (PL).\nFlávio deu uma declaração rápida a jornalistas ao chegar a um evento no Rio de Janeiro. "[Não] tem nada a ver com o filme", disse ao ser questionado sobre a ação policial.\nNo entanto, como mostrou a Folha de S.Paulo, o delegado à frente da investigação citou "consistentes suspeitas" de desvio de recursos públicos da Prefeitura de São Paulo para a produção do filme no pedido que fez para ter acesso a dados financeiros da empresa.\nA Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação nesta segunda na sede da Go UP Entertainment —produtora do filme "Dark Horse"—, em um endereço da dona da produtora, Karina Ferreira da Gama, na sede da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia e também em uma entidade presidida por Karina, o ICB (Instituto Conhecer Brasil).