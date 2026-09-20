O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado (19), em ato de campanha em Joinville (SC), que o presidente Lula (PT) aumentou o valor do Bolsa Família em um "ato de desespero" para tentar obter votos.\nO reajuste de 15,04%, anunciado pelo governo na quinta-feira (17), eleva o benefício mínimo de R$ 600 para R$ 691 a partir de outubro.\nO desespero está tão grande que o Lula fez uma confissão nos últimos dias. Num ato de desespero, ele aumentou o Bolsa Família. Ele deu a prova de que ele não pensa no povo brasileiro. Ele só pensa nele", afirmou Flávio.\nAumento do Bolsa Família não é medida eleitoreira e está dentro do Orçamento, diz Durigan\nO anúncio ocorreu a pouco mais de duas semanas do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. O argumento do governo é que o reajuste busca repor as perdas causadas pela inflação observada desde a reformulação do programa, em vigor desde março de 2023, de 15,04% até agosto deste ano.