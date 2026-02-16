O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente da República, disse nesta segunda-feira (16) que entrará com ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra "os crimes do PT na Sapucaí", referindo-se ao desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenagou o presidente Lula (PT) na noite de domingo (15).\nMais cedo nesta segunda, o partido Novo afirmou que pedirá a inelegibilidade de Lula por causa do desfile.\nA Acadêmicos de Niterói recebeu uma cota de recursos federais destinados às escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro.\nConto com o Brasil para ajudar Palestina a entrar no Conselho de Paz, diz novo embaixador em Brasília\nNovo diz que pedirá inelegibilidade de Lula por desfile em homenagem ao petista na Sapucaí\nRápido avanço de IA exige 'ajuste' nas regras do TSE, alertam especialistas