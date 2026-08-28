Em cenário de empate técnico, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente do ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), na disputa à Presidência da República entre os eleitores goianos, na pesquisa Quaest/TV Anhanguera realizada entre os dias 23 e 26 de agosto.\nO levantamento estimulado mostra Flávio com 31% e Caiado com 30%. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, aparece com 18%.\nO cenário atual contrasta com pesquisa realizada no mês passado pela Quaest, contratada pela Genial Investimentos, quando Caiado liderava com 33% contra 27% de Flávio e 23% de Lula. A lista de candidatos não era a mesma - a oficialização das candidaturas ocorreu em agosto -, mas houve poucas variações dos índices dos demais candidatos, posicionados bem atrás dos três primeiros colocados.