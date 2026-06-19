Prefeitura fez contratação emergencial e sem licitação (Raphael Pontes/JTo)\nO prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) sancionou uma lei que extingue a Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), autarquia responsável pela gestão do transporte público da capital. A medida integra uma reforma administrativa publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (18), transfere as atribuições da agência para a nova Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte Público e cria 431 cargos na estrutura da administração municipal.\nA extinção da ATCP ocorre após anos de instabilidade no sistema de transporte coletivo da capital, marcado por contratos emergenciais, impasses judiciais, redução de frota, tentativas de licitação e mudanças na operação do serviço.\nQuestionada pelo Jornal do Tocantins sobre o impacto financeiro da medida, a prefeitura não apresentou estimativa de custos. A gestão informou apenas que a reestruturação possui previsão orçamentária na LOA de 2026 e atende aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (veja mais abaixo).