União Brasil e PP prometem formar a maior aliança do Congresso, mas o processo de criação da federação entre os dois partidos tem se arrastado, o que se soma agora à troca pública de críticas entre dirigentes e a um modelo de desembarque do governo Lula que, apesar dos discursos, inclui a permanência no governo Lula.\nTendo suas origens na Arena, a legenda de apoio ao regime militar (1964-1985), os dois partidos negociam desde o início de 2023 a formação da federação, em um vaivém que desembocou no "lançamento oficial" dois anos depois, em abril de 2025.\nEm agosto, houve novo ato para marcar a aprovação da aliança pelas duas legendas. Até agora, porém, não houve pedido formal de registro da federação ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).\nEnquanto isso, o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), único pré-candidato à Presidência da federação, critica publicamente o presidente do PP, Ciro Nogueira, dizendo que ele tenta montar a superfederação para cacifar o próprio nome como vice de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).