A segunda etapa da Operação Fames-19 afastou o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos) e a primeira-dama, Karynne Sotero Campos, que é secretária extraordinária de Participações Sociais. A Polícia Federal investiga um suposto esquema de desvio de recursos públicos na compra de cestas básicas no Tocantins, durante a pandemia de Covid-19. Esse esquema, segundo a decisão, envolvia um núcleo composto por servidores, políticos do alto escalão e empresários (confira mais detalhes abaixo).\nO governador afirmou, em nota, que recebe a decisão com respeito às instituições, mas se trata de uma "medida precipitada". Afirmou que os fatos ocorreram na gestão anterior, quando tinha o cargo de vice-governador e não era ordenador de despesas. Também afirmou que determinou auditoria nos contratos e acionará os meios jurídicos necessários para reassumir o cargo (veja nota completa abaixo).