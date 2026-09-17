O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Edson Fachin, anunciou a suspensão da análise sobre as alegações de abuso de autoridade contra o ministro André Mendonça.\nA sessão estava, originalmente, marcada para a próxima semana, em 23 de setembro. No despacho, Fachin não definiu uma nova data para a discussão.\nEntre mensagens antes de prisão e encontros com Vorcaro, veja o que pesa contra Moraes\nMoraes chama relatório apresentado por Mendonça de farsa e diz que é vingança após condenações na trama golpista\nDino pede investigação sobre Mendonça e cita encontro com Vorcaro antes de sessão do STF\nComo mostrou a Folha de S.Paulo, a tendência já era Fachin adiar a sessão. A avaliação do entorno do presidente do tribunal era a de que, na prática, o pedido de vista do ministro Flávio Dino na sessão histórica de terça (15) inviabilizou tecnicamente que o caso de Mendonça vá ao plenário semana que vem.